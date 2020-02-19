Украинцам стали отправлять смс с призывами к протесту против эвакуации граждан из Китая

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:53:34+03:00

Место, где украинцы проведут 2 недели на карантине, не названо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока граждане спорят, к кому нужно везти людей на карантин, самолет за украинцами уже вылетел

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Украинцы ругаются в соцсетях, к кому везти эвакуированных из Китая граждан. Как сообщают журналисты издания «Страна», панику в массах поднимают некие силы, которые отправляют на мобильные телефоны сообщения с призывам протестовать:

- Привет! Наберите этот номер горячей линии: (дальше идет номер), там зафиксируют голос, что мы против и не готовы принимать у себя людей из Китая на карантин. Разошли все своим знакомым! Пока не поздно.

Тем временем, самолет за 98 украинцами, среди которым есть дети и подростки, вылетел в Китай. Но из-за того, что власти так и не объявили, где эвакуированные пройдут двухнедельный карантин, народ начинает додумывать, а некоторые политические деятели, пользуясь ситуацией, устраивают провокации.

По данным издания, пассажиров спецрейса доставят во Львов. Эта новость вызвала недовольство жителей, которые стали требовать, чтобы эвакуированных увезли в другой украинский регион:

- В Феофании очень профессиональная медицина. Или, может, во Львове слишком много населения?,- пишут в группах фейсбука укаринцы..

- В Межигорье - там чистый воздух, страусы.

- Львовяне не голосовали за Зе, поэтому так, - размышляют пользователи.

- Вы что, с ума сошли? Хотите положить весь город? Сколько вам заплатили?

- Пусть везет в Кривой Рог к своим родным.

Накануне президент Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных в особняки политиков, которые устраивают эти провокации в Сети, призывают народ бунтовать и даже перекрывать дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU