Парламент Эстонии обвинил Россию в «переписывании истории» Второй мировой войны

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:13:48+03:00

Против принятия заявления «Об исторической памяти и фальсификации истории» проголосовал только один депутат

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В среду, 19 февраля, Парламент Эстонии на заседании принял заявление «Об исторической памяти и фальсификации истории», в котором обвинил Россию в «переписывании истории» и осудил российскую позицию России по Второй мировой войны.

За принятие документа из 101 депутата эстонского парламента, «за» проголосовали 72 депутата, против был только один.

«Поддерживая Польшу и другие государства Европы, которые Российская Федерация в последнее время причислила к виновникам Второй мировой войны, парламент осуждает попытки властей Российской Федерации переписать историю, отрицая роль Советского союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны, перекладывая ответственность на жертв агрессии», - говорится в заявлении.

Эстонские депутаты утверждают, что Вторая мировая была следствием заключенного пакта Молотова-Риббентропа. Парламентарии также призвали правительство поддержать их точку зрения. Посольство России в Эстонии назвало «кощунственными» подобные заявления.

Напомним, ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия наравне с Германией должна выплатить республике компенсацию за ущерб. Российская сторона заявила, что «польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты» с приближением юбилея Великой Победы. Президент России Владимир Путин заявил, что надо защищать доброе имя героев Второй мировой войны и отстаивать правду и справедливость.

ИСТОЧНИК KP.RU