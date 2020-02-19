2020-02-19T18:02:33+03:00
В мире

Турция начала отвод своих войск от сирийского селения Телль-Тамер

Причины передислокации пока не сообщаются
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Турция начала отвод своих войск от сирийского селения Телль-ТамерТурция начала отвод своих войск от сирийского селения Телль-ТамерФото: REUTERS
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Турецкая армия начала отвод своих войск, дислоцированных в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.

По данным телеканала Al-Arabiya, турецкие воинские подразделения выходят из селений в районе Телль-Тамер, где преимущественно проживают ассирийцы. Причины передислокации не сообщаются.

Напомним, с начала февраля поступают сообщения о переброске турецких войск в провинцию Идлиб, в это же время начали поступать сообщения и об обстреле турецких военных в Сирии. Первый раз погибли восемь человек, в том числе гражданский персонал. После чего президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале «новой эпохи в Сирии» и потребовал сирийское правительство в течение февраля вывести своих военных за пределы турецких наблюдательных постов в сирийской провинции Идлиб

Накануне, турецкий лидер заявил, что Анкара недовольна результатами переговоров в Москве 18 февраля, где обсуждался вопрос идлибской зоны диэскалации и назвал «вопросом времени» начало военной операции Турции в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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