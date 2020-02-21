2020-02-21T10:13:59+03:00
В мире

В Китае назвали сроки проведения испытаний вакцины от коронавируса

Научное исследование с участием людей пройдет не раньше конца апреля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китайские ученые приступят к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса нового типа не раньше апреля. Об этом сообщил заместитель главы Национального комитета по здравоохранению республики Цзэн Исинь.

"При условии обеспечения безопасности и эффективности некоторые вакцины могут пройти клинические испытания с апреля по май текущего года", — цитирует "Синьхуа" замглавы.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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