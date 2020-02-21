В Китае назвали сроки проведения испытаний вакцины от коронавируса

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:13:59+03:00

Научное исследование с участием людей пройдет не раньше конца апреля

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Китайские ученые приступят к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса нового типа не раньше апреля. Об этом сообщил заместитель главы Национального комитета по здравоохранению республики Цзэн Исинь.

"При условии обеспечения безопасности и эффективности некоторые вакцины могут пройти клинические испытания с апреля по май текущего года", — цитирует "Синьхуа" замглавы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU