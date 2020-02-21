В Китае назвали сроки проведения испытаний вакцины от коронавируса
Китайские ученые приступят к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса нового типа не раньше апреля. Об этом сообщил заместитель главы Национального комитета по здравоохранению республики Цзэн Исинь.
"При условии обеспечения безопасности и эффективности некоторые вакцины могут пройти клинические испытания с апреля по май текущего года", — цитирует "Синьхуа" замглавы.
«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»