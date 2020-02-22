2020-02-22T02:23:03+03:00
В мире

Гуаидо уверен, что Россия и Китай могут помочь ему «восстановить демократию» в Венесуэле

По мнению оппозиционера, для этого нужно только усилить международное давление на Москву и Пекин
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуаидоЛидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуаидоФото: REUTERS
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, в январе прошлого года провозгласивший себя «временным президентом» страны, уверен, что Россия и Китай могут помочь «восстановить демократию» в Боливарианской республике, нужно только усилить международное давление на Москву и Пекин, чтобы они «захотели» это сделать.

«Мы намерены создать международные комиссии с участием всех, чтобы усилить давление и повлиять на такие страны, как Россия и Китай, которые могут облегчить восстановление демократии в Венесуэле», - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Гуаидо признал, что его попытка свергнуть законно избранного президента страны Николаса Мадуро оказалась неудачной, и рассказал о причинах провала: он рассчитывал, что венесуэльские военные перейдут на сторону протестующих и признают его «временным» главой государства, тогда Мадуро не останется ничего другого, как сложить с себя полномочия, однако этого не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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