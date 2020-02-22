В Италии из-за коронавируса умер человек

22 Февр. 2020 2020-02-22T03:31:52+03:00

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В Италии скончался человек, заразившийся «китайским коронавирусом» COVID-19, сообщает газета Il Corriere della Sera. По данным издания, речь идет о 78-летнем мужчине, проживавшем в области Венето под Падуей. Вместе с ним с высокой температурой была доставлена и его жена, ей 67 лет.

Отмечается, что это первый случай смерти от вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа в стране и второй – в Европе. Ранее стало известно, что во Франции умер пожилой турист из Китая, житель провинции Хубэй.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в Италии было зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, и общее число зараженных этой опасной инфекцией в стране выросло с трех до 17. Эпицентром распространения заболевания стал небольшой итальянский город Кодоньо. В связи со вспышкой заражения в десяти населенных пунктах области Ломбардия закрыли школы и детские зады, запретили уличную торговлю и массовые мероприятия, а местных жителей попросили не выходить из своих домов без особой необходимости.

Ранее ВОЗ сообщила, что за пределами Китая коронавирусом заразились уже 1200 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU