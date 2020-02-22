На Украине признали: поезда в Россию приносят стране немалый доход
На Украине признали, что несмотря на «предсказания» различных местных чиновников, поезда в Россию по-прежнему пользуются спросом граждан Незалежной и продолжают приносить стране немалый доход.
Так, самым прибыльным маршрутом международного направления для госкомпании «Укрзализныци» в 2019 году стал поезд «Киев – Москва», сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании. Уточняется, что доход от этого рейса из украинской столицу в российскую за минувший год составил 145,2 миллиона гривен (380,2 миллиона рублей), на поезд «Киев – Москва» было продано около 253,5 тысячи билетов.
На втором месте по популярности, а следовательно, и доходу, среди международных направлений оказался поезд из Кривого Рога в Москву, на третьем – «Одесса – Москва».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что железнодорожное сообщение между Незалежной и Россией вскоре прекратится само по себе, даже запрещать ничего не надо.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине услужливый министр предложил прекратить железнодорожное сообщение с Россией
Предложение вызвало взрыв энтузиазма у «патриотически» настроенной общественности (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»