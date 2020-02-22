2020-02-22T05:08:55+03:00
Политика

На Украине признали: поезда в Россию приносят стране немалый доход

Самым прибыльным в 2019 году стал маршрут «Киев – Москва»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самым прибыльным маршрутом международного направления для «Укрзализныци» в 2019 году стал поезд «Киев – Москва»Самым прибыльным маршрутом международного направления для «Укрзализныци» в 2019 году стал поезд «Киев – Москва»Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На Украине признали, что несмотря на «предсказания» различных местных чиновников, поезда в Россию по-прежнему пользуются спросом граждан Незалежной и продолжают приносить стране немалый доход.

Так, самым прибыльным маршрутом международного направления для госкомпании «Укрзализныци» в 2019 году стал поезд «КиевМосква», сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании. Уточняется, что доход от этого рейса из украинской столицу в российскую за минувший год составил 145,2 миллиона гривен (380,2 миллиона рублей), на поезд «Киев – Москва» было продано около 253,5 тысячи билетов.

На втором месте по популярности, а следовательно, и доходу, среди международных направлений оказался поезд из Кривого Рога в Москву, на третьем – «Одесса – Москва».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что железнодорожное сообщение между Незалежной и Россией вскоре прекратится само по себе, даже запрещать ничего не надо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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