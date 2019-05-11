2019-05-11T06:03:25+03:00
Политика

Украинский министр: Железнодорожное сообщение с Россией прекратится само по себе

Владимир Омелян отметил, что украинцы стали гораздо реже ездить в нашу страну, и чаще – в Европу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр инфраструктуры Украины Владимир ОмелянМинистр инфраструктуры Украины Владимир ОмелянФото: YouTube
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Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией вскоре прекратится само по себе, даже запрещать ничего не надо, заявил министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян в интервью изданию Liga.net.

«Я вижу, что политического решения, хотя мы его поддерживаем, скорее всего, не будет», - посетовал он.

Однако, по словам украинского министра, украинцы и без того стали реже ездить в Россию, вагоны в поездах этого направления полупустые, и число пассажиров в них постоянно сокращается.

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны Евросоюза превысило количество поездок в сторону Российской Федерации. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла», - заявил чиновник.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году Владимир Омелян объявил, что вверенное ему ведомство подготовило проект решения о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. Тогда эту его инициативу раскритиковали и в кабмине, и в Верховной раде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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