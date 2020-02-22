2020-02-22T10:29:07+03:00
Спорт

Появилось видео обысков в номерах российских биатлонистов в Италии

Полиция изъяла у Александра Логинова телефон и компьютер [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Александр ЛогиновАлександр ЛогиновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Полиция Италии провела обыски у российских биатлонистов. Правоохранители нагрянули в номера сборной в отеле утром в субботу, 22 февраля. О случившемся сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

По его словам, обыски начались около шести утра по местному времени (08:00 по мск). Сайт kp.ru писал, что у биатлониста Александра Логинова изъяли компьютер и телефон.

На опубликованном в Instagram видео запечатлен личный тренер спортсмена Александр Касперович и припаркованные у отеля машины полиции.

Примечательно, что накануне российский биатлонист стал первым представителем нашей страны за последние 12 лет, который завоевал золотую медаль на мировых первенствах. Он одержал уверенную победу на чемпионате мира 2020 в Анхтольце. Сайт kp.ru писал, что соперники Логинова были весьма недовольны таким исходом.

Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Появилось видео обысков в номерах российских биатлонистов в Италии
Полиция Италии проводит обыски в номерах российских биатлонистов
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