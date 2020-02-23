Армани на Неделе моды в Милане проведёт показ без публики из-за коронавируса
Известный итальянский модельер Джорджо Армани решил провести закрытый показ без публики на Неделе моды в Милане, который состоится в воскресенье, 23 февраля. Помощники дизайнер пояснил, что такое решение было принято в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса на итальянском севере.
«Мы решили провести закрытый показ без публики, чтобы не подвергать никого из зрителей риску», - цитирует агентство ANSA слова представителя Армани.
Дефиле будет записано на видео, а также демонстрироваться в прямом эфире на сайте компании.
«Решение синьора Армани вызывает уважение, но пока у нас нет информации о подобных шагах со стороны других участников», - сказали организаторы Недели моды в Милане.
Напомним, Италия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Европе и стала единственной европейской страной, где зарегистрированы летальные случаи. Число заразившихся в стране увеличилось до 113 человек. Только за минувшие сутки диагноз подтвердили еще у 34 пациентов. Жертвами вируса стали два человека.
Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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