23 Февр. 2020 2020-02-23T17:26:52+03:00

Армани на Неделе моды в Милане проведёт показ без публики из-за коронавируса Фото: REUTERS

Дефиле будет демонстрироваться в прямом эфире на сайте компании [видео]

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Известный итальянский модельер Джорджо Армани решил провести закрытый показ без публики на Неделе моды в Милане, который состоится в воскресенье, 23 февраля. Помощники дизайнер пояснил, что такое решение было принято в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса на итальянском севере.

«Мы решили провести закрытый показ без публики, чтобы не подвергать никого из зрителей риску», - цитирует агентство ANSA слова представителя Армани.

Дефиле будет записано на видео, а также демонстрироваться в прямом эфире на сайте компании.

«Решение синьора Армани вызывает уважение, но пока у нас нет информации о подобных шагах со стороны других участников», - сказали организаторы Недели моды в Милане.

Напомним, Италия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Европе и стала единственной европейской страной, где зарегистрированы летальные случаи. Число заразившихся в стране увеличилось до 113 человек. Только за минувшие сутки диагноз подтвердили еще у 34 пациентов. Жертвами вируса стали два человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU