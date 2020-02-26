Цены на чеснок подскочили из-за вспышки коронавируса в Китае

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:43:47+03:00

Теперь народное средство от простуды стоит на 37% дороже

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Тревожные новости из Китая отразились на ценах на некоторые продукты. Первым среагировал чеснок – народное средство от простуды резко подскочило в цене.

Теперь за то, чтобы укрепить иммунитет, покупатели платят на 37% больше, чем в аналогичный период годом ранее.

Данные о подорожании зафиксированы в единой межведомственной информационной системе. В 2020 году за килограмм чеснока просят 212 рублей, годом ранее - 155 рублей.

По статистике «Такском», средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 233 рубля за 1 кг , а в феврале - 246 рублей за кило.

Эксперты уверены, что ажиотаж вызван сообщениями о болезни в Китае. К тому же, сейчас сезон простуд и многие пытаются уберечься от болезни данным способом.

В ФАС пока не планируют проверять подорожание чеснока, так как жалоб не поступало.

- Но мониторинг цен, особенно в Дальневосточном федеральном округе, проводится регулярно. Повышенное внимание уделяется 18 позициям продовольственных товаров, - комментирует «Известиям» начальник управления контроля агропромышленного комплекса антимонопольного органа Анна Мирочиненко.

Чеснок - не единственный товар, который подорожал на фоне новостей о вирусе. По кошелькам россиян ударили и другие товары продукты.

По состоянию на 25 февраля в странах Европы было зафиксировано в общей сложности 375 случаев заболевания коронавирусом (большинство из них в Италии- 322 человека). Вроде бы капля в море, но что будет через месяц-другой? Не возникнет ли необходимость вводить драконовские меры борьбы с эпидемией по китайскому образцу, когда прекращается работа крупных предприятий, ограничивается свобода передвижений внутри и за пределами страны, а нарушителям карантинных мер грозит смертная казнь?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU