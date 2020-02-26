2020-02-26T13:57:25+03:00
В мире

В Харькове вернули городскому проспекту имя Георгия Жукова

Голосование в Горсовете сопровождалось немногочисленным митингом несогласных
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Харькове вернули городскому проспекту имя Георгия ЖуковаВ Харькове вернули городскому проспекту имя Георгия ЖуковаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одному из проспектов Харькова, который в 2016 году в результате «декоммунизации» был переименован в честь генерал-майора Петра Григоренко, вернут первоначальное название - проспект имени советского маршала Георгия Жукова. Соответствующее решение Горсовет принял на заседании в среду, 26 февраля.

«Горсовет проголосовал за переименование проспекта [Петра] Григоренко в проспект [Георгия] Жукова. 62 депутата выступили "за" и восемь "против"», - передает местное издание Vgorode.

Сообщается, что голосование сопровождалось немногочисленным митингом несогласных.

Сайт kp.ru писал о том, что многие жители города изначально просили не переименовывать проспект и не трогать установленный в центре города бюст советского маршала. Первую просьбу не услышали власти города, а в прошлом году, радикалы снесли памятник полководцу. Мэр Харькова пообещал восстановить бюст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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