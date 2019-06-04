Мэр Харькова призвал украинцев "вернуться с майданов к здравому смыслу"

СЕГОДНЯ 20:06 2019-06-04T20:06:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал украинцев "вернуться с майданов к здравому смыслу". Такая фраза прозвучала при обсуждении ситуации с памятником советскому маршалу Георгию Жукову.

Напомним, что несколько дней назад группа националистов повалила бюст с помощью веревок, при этом пострадали полицейские. Сайт kp.ru писал о том, что по факту инцидента было возбуждено сразу два уголовных дела, а Геннадий Кернес сразу пообещал восстановить памятник.

Он указал на то, что, когда на Украине началась декоммунизация, имя советского полководца попало под политический запрет, однако многие жители Харькова просили не переименовывать проспект Жукова и не трогать его бюст. Первая просьба так и не была услышана, памятник же еще долгое время стоял.

"Уверен, что в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой", - приводятся слова Кернеса на сайте города.

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU