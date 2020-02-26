Вирусолог объяснил, почему стоит воздержаться от поездок в Италию

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:17:01+03:00

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Роспотребнадзор посоветовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею. Причина в распространении в данных странах коронавируса COVID-2019.

Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов согласился с рекомендацией ведомства – ехать сейчас в Италию все равно, что «входить в горящий дом».

- Входить в дом, где идет пожар – неразумно. Здесь всякие экономические соображения теряют смысл, потому что вопрос идет о жизни и смерти. Очень большая смертность при данном заболевании, и неясно, как дальше она пойдет, - заключил ученый.

Он отметил, что сам бы не рискнул сегодня ехать в данную страну, но при этом призвал не называть коронавирус «катастрофично пугающим, как были раньше моровые инфекции: чума, оспа, холера».

- Грипп появился как моровая болезнь 100 лет назад, когда бушевала "Испанка" – тогда погибли до 100 миллионов человек, в основном молодых людей. Сейчас другое время, до этого не дойдет, - комментирует ИА «НСН» Ерошов.

События последних дней в Италии все больше напоминают начало итальянского сборника новелл средневековья «Декамерон». Но если в XIV веке Апеннинский полуостров страдал от чумы, то в XXI веке - от китайского коронавируса. Приостановка авиасообщения с Китаем не спасли Европу от неизвестной инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU