Сдать анализы на коронавирус можно только по направлению врача

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:17:36+03:00

В поликлинике с помощью тест-системы можно определить наличие или отсутствие нового вируса [видео]

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Россияне смогут пройти анализ на коронавирус нового типа, обратившись к врачу. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что россияне, посещавшие страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировавшие с людьми, прибывшими из таких стран, должны вызвать врача на дом или обратиться в поликлинику, если в течение ближайших 14 дней почувствовали симптомы простуды, такие как сухой кашель и повышенная температура.

«Обязательно сообщите доктору о поездке в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или о контактах с людьми, прибывшими оттуда», - передаёт ТАСС сообщение ведомства.

В поликлинике с помощью тест-системы врачи смогут определить наличие коронавируса нового типа. По последним данным, в Китае в общей сложности от коронавируса нового типа погибли 2 744 человек. Количество заболевших с начала вспышки эпидемии превысило 78,4 тысячи человек. Эпидемия распространилась на территорию Южной Кореи. Еще одной из стран, серьезно пострадавшей от коронавируса, стала Италия

ИСТОЧНИК KP.RU