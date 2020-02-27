27 Февр. 2020 2020-02-27T06:30:35+03:00

В Китае за прошедшие сутки от нового коронавируса скончались 29 человек Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В Китае за минувшие сутки число жертв нового коронавируса выросло на 29 человек. По последним данным, в общей сложности погибли 2 тысячи 744 человек. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщает, что выздоровели больше 32 тысяч человек.

В ведомстве уточнили, медики 26 февраля зафиксировали 433 новых случая заражения. Таким образом в Китае количество заболевших с начала вспышки эпидемии превысило 78,4 тысячи человек.

Как писал ранее сайт kp.ru вирус выбрался за пределы Китая. По последним данным, первые случаи зафиксированы в Финляднии, Грузии, Греции и Пакистане. Также сообщалось, что эпидемия распространилась на территорию Южной Кореи. Еще одной из стран, серьезно пострадавшей от коронавируса, стала Италия. По данным СМИ, на 26 февраля количество заразившихся составило уже более 300 человек, 11 заболевших умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU