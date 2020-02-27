2020-02-27T06:30:35+03:00
В мире

В Китае за прошедшие сутки от нового коронавируса скончались 29 человек

Общее число жертв болезни составило 2 тысячи 744 человек
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Китае за прошедшие сутки от нового коронавируса скончались 29 человекВ Китае за прошедшие сутки от нового коронавируса скончались 29 человекФото: REUTERS
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В Китае за минувшие сутки число жертв нового коронавируса выросло на 29 человек. По последним данным, в общей сложности погибли 2 тысячи 744 человек. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщает, что выздоровели больше 32 тысяч человек.

В ведомстве уточнили, медики 26 февраля зафиксировали 433 новых случая заражения. Таким образом в Китае количество заболевших с начала вспышки эпидемии превысило 78,4 тысячи человек.

Как писал ранее сайт kp.ru вирус выбрался за пределы Китая. По последним данным, первые случаи зафиксированы в Финляднии, Грузии, Греции и Пакистане. Также сообщалось, что эпидемия распространилась на территорию Южной Кореи. Еще одной из стран, серьезно пострадавшей от коронавируса, стала Италия. По данным СМИ, на 26 февраля количество заразившихся составило уже более 300 человек, 11 заболевших умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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