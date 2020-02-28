Украина ввела «тотальный» температурный контроль для приезжающих из России

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:36:23+03:00

На данный момент в незалежной температурный скрининг введен на всех пунктах пропуска с Евросоюзом [видео]

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В пятницу, 28 февраля, Украина вводит на границе с Россией температурный контроль въезжающих, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа. Об этом сообщил министр внутренних дел незалежной Арсен Аваков.

Ранее глава украинского МИД заявил, что контроль температуры приезжающих будет вестись на всех погранпунктах Украины.

«Мы контролируем все пункты пропуска с ЕС, все пункты перехода в АТО (в зоне операции объединенных сил в Донбассе), в Крым. И завтра, там несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль», - сказал он в эфире телеканала «1+1».

Аваков пообещал, что у Украины «будет тотальный скрининг температуры».

На данный момент на Краине нет инфицированных коронавирусом. Накануне в Италии первая украинка заразилась китайской пневманией.

В России заболевание было подтверждено у троих россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, которые сейчас находятся на карантине в больнице Казани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762109" frameborder="0"></iframe> Коронавирус по почте.Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая? Стоит ли избегать интернет-покупок? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит

ИСТОЧНИК KP.RU