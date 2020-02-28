2020-02-28T08:42:23+03:00
В мире

Первые случаи коронавируса зафиксированы в Белоруссии и Литве

В белорусском Минздраве сообщили, что заболевание было выявлен у студента из Ирана [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Первые случаи коронавируса зафиксированы в Белоруссии и ЛитвеПервые случаи коронавируса зафиксированы в Белоруссии и ЛитвеФото: REUTERS
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В Белоруссии и Литве зафиксированы первый случай коронавируса.

Министерство здравоохранения Белоруссии заявило, что заболевание выявлено у одного из студентов из Ирана.

Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что случай заболевания зафиксирован у женщины, вернувшейся из итальянской Вероны. В настоящее время у заболевший наблюдаются слабовыраженные симптомы, и она находится в изоляции в больнице города Шяуляй, где «имеется все необходимое для лечения».

Напомним, накануне были зафиксированы первые случаи заражения в Бразилии, Австрии и Греции, при этом все инфицированные прибыли из Италии, которая занимает первое место в Европе по числу заразившихся коронавирусом нового типа. По последним данным в стране более 500 заболевших и семнадцать умерших.

В Иране также эпидемия коронавируса, число зараженных превысило 250, умерли 26 человек. Ранее от китайской пневмонии погиб бывший посол Ирана в Ватикане и Египте, также заражены помощник вице-премьера страны и замминистра здравоохранения республики.

Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU

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