Первые случаи коронавируса зафиксированы в Белоруссии и Литве
В Белоруссии и Литве зафиксированы первый случай коронавируса.
Министерство здравоохранения Белоруссии заявило, что заболевание выявлено у одного из студентов из Ирана.
Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что случай заболевания зафиксирован у женщины, вернувшейся из итальянской Вероны. В настоящее время у заболевший наблюдаются слабовыраженные симптомы, и она находится в изоляции в больнице города Шяуляй, где «имеется все необходимое для лечения».
Напомним, накануне были зафиксированы первые случаи заражения в Бразилии, Австрии и Греции, при этом все инфицированные прибыли из Италии, которая занимает первое место в Европе по числу заразившихся коронавирусом нового типа. По последним данным в стране более 500 заболевших и семнадцать умерших.
В Иране также эпидемия коронавируса, число зараженных превысило 250, умерли 26 человек. Ранее от китайской пневмонии погиб бывший посол Ирана в Ватикане и Египте, также заражены помощник вице-премьера страны и замминистра здравоохранения республики.
Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе
ИСТОЧНИК KP.RU
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