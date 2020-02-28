Отец Меган Меган Маркл заявил, что дочь неуважительно относится к Елизавете II

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:31:43+03:00

Мужчина давно конфликтует со своей знаменитой наследницей

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Отец Меган Маркл то и дело предъявляет претензии своей знаменитой дочери. Отношения в семье никогда не отличались особой теплотой, в последнее время вовсе испортились без надежд на восстановление.

Основные упреки в адрес герцогини – она зазналась, не дает общаться с внуком, и в целом стала «не той девушкой, которую вырастил Томас Маркл».

На этот раз мужчина заявил, что его дочь неуважительно относится к Ее Величеству. Такой вывод 75-летний Томас Маркл сделал после того, как Елизавета II запретила Меган и Гарри использовать королевский бренд Sussex Royal в коммерческих целях.

В ответ на ограничение герцог и герцогиня Сассекские заверили, что добровольно отказываются от данной привилегии, а королеве не стоит злоупотреблять властными полномочиями. Последнее прозвучало намеком, но все поняли о чем идет речь.

«Хотя кабинет министров не обладает какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова Royal за границей, герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать Sussex Royal»,— публично сообщили Меган Маркл и принц Гарри.

Такой ответ дочери и зятя привел в бешенство Томаса Маркла. Мужчина заявил, что никто не имеет право общаться с королевой подобным образом.

«У них нет права говорить с королевой так, как они говорили. Я думаю, что это оскорбление королевы и британского народа», — цитирует слова мужчины Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU