Российские туроператоры пригрозили коллапсом из-за запрета полетов в небезопасные по коронавирусу страны

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:02:16+03:00

Туристы отказываются от путевок в страны, где растет число заболевших коронавирусом Фото: REUTERS

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) обратились с открытым письмом к вице-премьерам РФ Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко в связи с приостановкой продажи туров. Ранее Ростуризм рекомендовал временно прекратить продавать путевки в страны, неблагополучные из-за коронавируса.

Но если Иран и Южная Корея не пользуются большим спросом у российских путешественников, то Италия, особенно в летний период, одна из самых популярных стран у туристов, предпочитающих пляжный и экскурсионный отдых.

Пока приостановка туров действует до стабилизации ситуации, то есть конкретных сроков не называют. Это приводит к тому, что от путевок отказываются даже те, кто планировал отдых в более поздние сроки, глубина продажи туров достигает осенних месяцев.

- Отсутствие сроков приостановки продаж безальтернативно устанавливает стопроцентные возвраты туристам и уже привело к массовым отказам туристов от туров, даже от тех, которые запланированы на дальние даты,- сказано в обращении.

В АТОР уточняют, что аннулирование уже купленных туров может привести к убыткам и даже "коллапсу на туристическом рынке".

- Может создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест,- обратились к членам правительства туроператоры.

ИСТОЧНИК KP.RU