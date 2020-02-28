ВОЗ: В мире разрабатывают 20 вакцин для лечения коронавируса

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:04:38+03:00

В некоторых странах уже приступили к тестированию препарата от коронавируса на животных и людях Фото: REUTERS

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Глава ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве сообщил, что в мире разрабатывают 20 вакцин для лечения коронавируса. Некоторым исследователям уже удалось продвинуться в этом направлении довольно далеко. Например, американцы приступают к тестированию "кандидатного препарата" на пациентах с коронавирусом - в США 60 подтвержденных случаев заболевания, большая часть из них - пассажиры круизного лайнера из Японии.

- Более 20 вакцин находятся в разработке во всем мире, и несколько терапевтических средств находятся в клинических испытаниях. Мы ожидаем первых результатов через несколько недель,- приводит слова главы ВОЗ CNN.

Оценку риска коронавируса повысили до "очень высокого" на глобальном уровне.

Пока вакцины нет, врачи экспериментируют с препаратами от гриппа и ВИЧ, комбинируя их в зависимости от тяжести симптомов пациента. Чтобы не заболеть есть только один способ, напоминает директор ВОЗ, - нужно чаще мыть руки и чистить поверхности дезинфицирующим средством.

В Украине тем временем предположили, что "лучшим лекарством" от коронавируса является лук, сало и чеснок.

ИСТОЧНИК KP.RU