ВОЗ: В мире разрабатывают 20 вакцин для лечения коронавируса
Глава ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве сообщил, что в мире разрабатывают 20 вакцин для лечения коронавируса. Некоторым исследователям уже удалось продвинуться в этом направлении довольно далеко. Например, американцы приступают к тестированию "кандидатного препарата" на пациентах с коронавирусом - в США 60 подтвержденных случаев заболевания, большая часть из них - пассажиры круизного лайнера из Японии.
- Более 20 вакцин находятся в разработке во всем мире, и несколько терапевтических средств находятся в клинических испытаниях. Мы ожидаем первых результатов через несколько недель,- приводит слова главы ВОЗ CNN.
Оценку риска коронавируса повысили до "очень высокого" на глобальном уровне.
Пока вакцины нет, врачи экспериментируют с препаратами от гриппа и ВИЧ, комбинируя их в зависимости от тяжести симптомов пациента. Чтобы не заболеть есть только один способ, напоминает директор ВОЗ, - нужно чаще мыть руки и чистить поверхности дезинфицирующим средством.
В Украине тем временем предположили, что "лучшим лекарством" от коронавируса является лук, сало и чеснок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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