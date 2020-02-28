Рабочая группа подготовила поправку в Конституцию с упоминанием Бога
Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию России подготовила поправку, предусматривающую упоминание Бога в историческом контексте. Об этом сообщила сопредседатель комиссии, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
Она рассказала, что вариант текста был предложен по итогам обсуждения вопроса с главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом и группой специалистов.
"Есть дополнительная статья, которая касается правопреемства России. Можно предложить текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога", - пояснила Хабриева.
Сопредседатель рабочей группы считает, что такая формулировка не нарушает статью 28 о свободе вероисповедания и статью 14 о России, как светском государстве, однако решение остается за президентом РФ.
Сайт kp.ru писал, что упомянуть Бога в Конституции предложил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Он сослался на то, что даже в национальном гимне есть слова, посвященные Всевышнему.
Путин: предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU