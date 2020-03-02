«Подсолнухи» Ван Гога задержали в Токио из-за коронавируса

2 Март 2020 2020-03-02T23:13:03+03:00

В Японии в изоляции оказались еще по меньшей мере 60 картин [видео]

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Знаменитая картина Ван Гога «Подсолнухи» прибыла из Лондона в Национальный музей западного искусства в Токио, впервые покинув Европу, но оказалась заблокирована из-за двух недельного карантина и временного закрытия музеев в связи с обнаружением в Японии коронавируса нового типа.

Как сообщает The Guardian, «Подсолнухи» являются главным участником выставки «Шедевры из Национальной галереи», которая должна была открыться 3 марта в токийском художественном музее. Однако теперь произведение искусство можно будет увидеть не раньше 16 февраля.

В изоляции оказались еще 60 картин, начиная от работ мастеров эпохи Возрождения и заканчивая художниками XX века.

Напомним, что из-за китайской пневмонии в Берлине впервые за 54 года отменили крупнейшую туристическую выставку, которая должна была проходить с 4 по 8 марта. По той же причине показ новой коллекции итальянского дизайнера Джорджо Армани на недели моды в Милане проходил без зрителей. Прямую трансляцию зрители смотрели на официальном сайте и в социальных сетях бренда. Олимпийские игры 2020 года в Токио также могут пройти без зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU