Полиция Индии задержала более 40 человек за распространение слухов

3 Март 2020 2020-03-03T09:32:34+03:00

Блогеры и простые граждане дезинформировали общественность о начале новых погромов в Нью-Дели, что вызвало панику

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Полиция индийского Нью-Дели задержала более 40 человек, которые распространяли в социальных сетях слухи о начале новых погромов в городе. Об этом сообщили в пресс-службе столичных правоохранительных органов.

Дело в том, что на минувшей недели на северо-востоке Нью-Дели действительно прошли массовые беспорядки, жертвами которых стали не менее 47 человек, а в течение последних нескольких дней стала появляться информация о возобновлении погромов.

По словам официального представителя делийской полиции Мандипа Сингх Рандхавы, дезинформация вызвала панику среди населения. Перепуганные граждане обратились в органы не менее двух тысяч раз за минувшие сутки. В результате только в Южном Дели были задержаны 18 человек, а на севере города - более 20, в том числе популярные индийские блогеры, передает ТАСС.

Напомним, что причиной массовых столкновений стал новый закон о гражданстве. Власти страны решили выдавать паспорта иностранцам, которые столкнулись с притеснениями у себя на родине, но с одним условием - заявитель не должен быть мусульманином.

Сайт kp.ru писал, что у закона появились как сторонники, так и противники. Они кидались друг в друга камнями, жгли автомобили и здания, а также нападали на полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU