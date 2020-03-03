Полиция Индии задержала более 40 человек за распространение слухов
Полиция индийского Нью-Дели задержала более 40 человек, которые распространяли в социальных сетях слухи о начале новых погромов в городе. Об этом сообщили в пресс-службе столичных правоохранительных органов.
Дело в том, что на минувшей недели на северо-востоке Нью-Дели действительно прошли массовые беспорядки, жертвами которых стали не менее 47 человек, а в течение последних нескольких дней стала появляться информация о возобновлении погромов.
По словам официального представителя делийской полиции Мандипа Сингх Рандхавы, дезинформация вызвала панику среди населения. Перепуганные граждане обратились в органы не менее двух тысяч раз за минувшие сутки. В результате только в Южном Дели были задержаны 18 человек, а на севере города - более 20, в том числе популярные индийские блогеры, передает ТАСС.
Напомним, что причиной массовых столкновений стал новый закон о гражданстве. Власти страны решили выдавать паспорта иностранцам, которые столкнулись с притеснениями у себя на родине, но с одним условием - заявитель не должен быть мусульманином.
Сайт kp.ru писал, что у закона появились как сторонники, так и противники. Они кидались друг в друга камнями, жгли автомобили и здания, а также нападали на полицейских.
ИСТОЧНИК KP.RU