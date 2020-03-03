2020-03-03T12:03:58+03:00
В мире

Обычная простуда: у Папы Римского не нашли коронавируса

Понтифик Франциск несколько раз отменял аудиенции, кашлял и сопливился - СМИ решили, что он заразился опасной инфекцией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Папа Римский Франциск не заразился новым типом коронавируса - у него обычная простуда. К такому выводу пришли медики после того, как получили отрицательные результаты теста.

Информацию представила газета Il Messaggero.

Сайт kp.ru писал, что слухи о недомогании понтифика пошли после того, как он отменил сразу несколько групповых аудиенцией. Прихожане католической церкви отметили, что Папа часто кашляет, сопливится и вообще выглядит неважно. Даже другие священнослужители старались не подходить к главе Ватикана.

Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме прокомментировали идею налога на собак
Число дел о рейдерских захватах бизнеса в России выросло на 135%
Иран надеется на помощь России в борьбе с коронавирусом
Обычная простуда: у Папы Римского не нашли коронавируса
Тысячи беженцев устремились в Грецию через Турцию
Число зараженных коронавирусом в России возросло до шести человек
В России за 2019 год предотвратили 34 теракта
В Рослесхозе назвали регионы, где лесных пожаров следует ждать прежде всего
Вылетевший в Цюрих самолет вернулся в "Шереметьево" из-за неполадки
Россиянин попал в больницу на Бали с подозрением на коронавирус
"Дай ей Бог здоровья!": Путин оценил вклад несистемной оппозиции в жизнь страны
Двух россиянок на розовых надувных кругах унесло в море в Таиланде
"Песня будет веселой": Солист Little Big рассказал, с чем выступит на "Евровидении 2020"
Нотариусы назвали регионы, где чаще всего подделывают документы
Умер известный американский телеведущий Джеймс Липтон
Подписи Родченкова были вставлены в показания по делу биатлонисток из других документов
В каршеринге можно будет слушать личные плейлисты из Яндекс.Музыки
Роскачество обнаружило кадмий и никель в губной помаде
"Обрадовались, но нотом стало страшно": Солист Little Big не ожидал, что будет представлять Россию на "Евровидении"
Эксперты назвали города, где можно арендовать самую дешевую квартиру
Полиция Индии задержала более 40 человек за распространение слухов
Названы месяцы, когда на рынке труда больше всего вакансий