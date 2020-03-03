Обычная простуда: у Папы Римского не нашли коронавируса
Папа Римский Франциск не заразился новым типом коронавируса - у него обычная простуда. К такому выводу пришли медики после того, как получили отрицательные результаты теста.
Информацию представила газета Il Messaggero.
Сайт kp.ru писал, что слухи о недомогании понтифика пошли после того, как он отменил сразу несколько групповых аудиенцией. Прихожане католической церкви отметили, что Папа часто кашляет, сопливится и вообще выглядит неважно. Даже другие священнослужители старались не подходить к главе Ватикана.
Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе
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ИСТОЧНИК KP.RU
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