Обычная простуда: у Папы Римского не нашли коронавируса

3 Март 2020 2020-03-03T12:03:58+03:00

Понтифик Франциск несколько раз отменял аудиенции, кашлял и сопливился - СМИ решили, что он заразился опасной инфекцией

Изменить размер текста: A A

Папа Римский Франциск не заразился новым типом коронавируса - у него обычная простуда. К такому выводу пришли медики после того, как получили отрицательные результаты теста.

Информацию представила газета Il Messaggero.

Сайт kp.ru писал, что слухи о недомогании понтифика пошли после того, как он отменил сразу несколько групповых аудиенцией. Прихожане католической церкви отметили, что Папа часто кашляет, сопливится и вообще выглядит неважно. Даже другие священнослужители старались не подходить к главе Ватикана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU