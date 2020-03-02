2020-03-02T11:49:05+03:00
В мире

Первый иранский чиновник скончался от коронавируса

Заражены замглавы Минздрава и вице-президент Исламской республики
Ася КУЗНЕЦОВА
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Член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности Сейед Мохаммад Мирмихаммади скончался от коронавируса, став первой жертвой вируса среди иранских чиновниковЧлен совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности Сейед Мохаммад Мирмихаммади скончался от коронавируса, став первой жертвой вируса среди иранских чиновниковФото: REUTERS
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Член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности Сейед Мохаммад Мирмихаммади скончался от коронавируса, став первой жертвой вируса среди иранских чиновников.

Напомним, что 28 февраля правительство России приняло указ о приостановке сообщения с Ираном, а также оформления и выдачи виз гражаданам Исламской республики.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 27 февраля бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса. Пожилой дипломат был доставлен накануне в одну из больниц Тегерана, где врачи подтвердили у него заражение коронавирусом, которое он получил в Куме.

Также 27 февраля тест на коронавирус нового типа показал положительный результат у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

25 февраля заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что у него подтвержден коронавирус нового типа.

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил о своем заболевании коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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