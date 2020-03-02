Первый иранский чиновник скончался от коронавируса

2 Март 2020 2020-03-02T11:49:05+03:00

Член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности Сейед Мохаммад Мирмихаммади скончался от коронавируса, став первой жертвой вируса среди иранских чиновников Фото: REUTERS

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Член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности Сейед Мохаммад Мирмихаммади скончался от коронавируса, став первой жертвой вируса среди иранских чиновников.

Напомним, что 28 февраля правительство России приняло указ о приостановке сообщения с Ираном, а также оформления и выдачи виз гражаданам Исламской республики.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 27 февраля бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса. Пожилой дипломат был доставлен накануне в одну из больниц Тегерана, где врачи подтвердили у него заражение коронавирусом, которое он получил в Куме.

Также 27 февраля тест на коронавирус нового типа показал положительный результат у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

25 февраля заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что у него подтвержден коронавирус нового типа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762788" frameborder="0"></iframe> Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил о своем заболевании коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU