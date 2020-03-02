Первый иранский чиновник скончался от коронавируса
Член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности Сейед Мохаммад Мирмихаммади скончался от коронавируса, став первой жертвой вируса среди иранских чиновников.
Напомним, что 28 февраля правительство России приняло указ о приостановке сообщения с Ираном, а также оформления и выдачи виз гражаданам Исламской республики.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что 27 февраля бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса. Пожилой дипломат был доставлен накануне в одну из больниц Тегерана, где врачи подтвердили у него заражение коронавирусом, которое он получил в Куме.
Также 27 февраля тест на коронавирус нового типа показал положительный результат у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.
25 февраля заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что у него подтвержден коронавирус нового типа.
Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил о своем заболевании коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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