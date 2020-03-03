2020-03-03T13:15:05+03:00
Звезды

Канделаки "отдала" победу на "Евровидении 2020" эпатажной группе Little Big

Телеведущая уверена, что "хитовость" и "запредельный драйв" питерских музыкантов достойны первого места на песенном конкурсе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Илья Прусикин. Фото Михаил Терещенко ТАССИлья Прусикин. Фото Михаил Терещенко ТАСС
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Телеведущая Тина Канделаки считает, что питерская группа Little Big сможет одержать победу на "Евровидении".

Сайт kp.ru писал, что именно этот музыкальный коллектив будет представлять Россию на песенном конкурсе в 2020 году. Выбор Первого канала был неожиданным даже для самого лидера группы Ильи Прусикина, но блогеры пообещали выложиться по полной, не подстраиваясь под конъюнктуру "Евровидения".

Тина Канделаки полностью поддержала позицию музыкантов и призвала всех приготовиться к яркому шоу.

"Little Big — это, конечно, удар под дых. Во-первых, мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений "Скибиди". Во-вторых, "Евровидение" — это фестиваль, а группа Ильи Прусикина уже давно завоевала европейские фестивали. В-третьих, тут вам и хитовость, и эпатаж, и какой-то запредельный драйв. В общем, Кубок Стэнли (или что там дают за первое место?) приедет в Россию. Готовьте пленку для селфи!", - написала журналистка у себя в социальных сетях.

Группа Little Big поедет на «Евровидение-2020» от России.Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме

ИСТОЧНИК KP.RU

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