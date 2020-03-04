2020-03-04T05:00:20+03:00
В мире

Трамп опубликовал видео поедающего пиццу Блумберга и посмеялся над манерой облизывать пальцы

Американский президент не упустил возможность упрекнуть соперника по выборам в низком росте, назвав миллиардера "мини-Майк" [видео ]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд Трамп в очередной раз нашел, над чем посмеяться в поведении соперникаДональд Трамп в очередной раз нашел, над чем посмеяться в поведении соперникаФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп призвал миллиардера Майка Блумбрга "не облизывать грязные пальцы". Трамп не впервые использует странички в соцсетях, чтобы посмеяться над своим соперникам по выборам - Блумберг тоже претендует в 2020 году на пост президента.

Обычно, шутки Трампа касаются невысокого роста соперника (1,7 метров). Президент даже предлагал демократам приготовить скамейку, чтобы Блумберг мог встать на нее, и его было видно за трибуной. Он даже пародировал Блумберга, изображая, как тот выглядывает из-за трибуны.

На этот раз Трамп опубликовал ролик о том, как его соперник ест пиццу:

realdonaldtrumprealdonaldtrump
Трамп высмеял Блумберга за манеру облизывать пальцы
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- Мини Майк, не облизывай свои грязные пальцы. И антисанитарно, и опасно для окружающих и для тебя! - подписал ролик американский лидер.

Это замечание сделано в разгар борьбы против коронавируса. В США заражены больше 100 человек. Власти рассматривают возможность отказаться от поездок в страны, где произошел резкий скачок новых случаев заболевания, в Белом доме отказались от публичных пресс-конференций, теперь общение со СМИ будет не в зале, а через камеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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