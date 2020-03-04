Трамп опубликовал видео поедающего пиццу Блумберга и посмеялся над манерой облизывать пальцы
Американский президент Дональд Трамп призвал миллиардера Майка Блумбрга "не облизывать грязные пальцы". Трамп не впервые использует странички в соцсетях, чтобы посмеяться над своим соперникам по выборам - Блумберг тоже претендует в 2020 году на пост президента.
Обычно, шутки Трампа касаются невысокого роста соперника (1,7 метров). Президент даже предлагал демократам приготовить скамейку, чтобы Блумберг мог встать на нее, и его было видно за трибуной. Он даже пародировал Блумберга, изображая, как тот выглядывает из-за трибуны.
На этот раз Трамп опубликовал ролик о том, как его соперник ест пиццу:
- Мини Майк, не облизывай свои грязные пальцы. И антисанитарно, и опасно для окружающих и для тебя! - подписал ролик американский лидер.
Это замечание сделано в разгар борьбы против коронавируса. В США заражены больше 100 человек. Власти рассматривают возможность отказаться от поездок в страны, где произошел резкий скачок новых случаев заболевания, в Белом доме отказались от публичных пресс-конференций, теперь общение со СМИ будет не в зале, а через камеру.
ИСТОЧНИК KP.RU