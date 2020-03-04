2020-03-04T13:15:59+03:00
Политика

Эрдоган попросил у Трампа поддержку боеприпасами в связи с операцией в Идлибе

Ранее Вашингтон сообщил о желании поддержать действия Анкары в Сирии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эрдоган запросил у Трампа поддержку боеприпасами в связи с операцией в ИдлибеЭрдоган запросил у Трампа поддержку боеприпасами в связи с операцией в ИдлибеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что запросил о своего американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с военной операцией в сирийской провинции Идлиб

Незадолго до заявления турецкого лидера спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что Вашингтон хочет поддержать действия Анкары в Идлибе поставкой боеприпасов.

Напомним, обстановка в Идлибе серьезно обострилась в феврале. 27 февраля жертвами сирийского авиаудара стали 30 турецких военных. Накануне, 3 марта Минобороны Турции сообщило о еще одном погибшем военнослужащим, 4 марта – погибли двое. За весь период Анкара несколько раз наносила ответные удары по армии Сирии в идлбской зоне. В результате турецких обстрелов пострадали многие сирийские военные.

В Минобороны России заявили, что 27 февраля войска Сирии обстреляли военнослужащих, которые находились вместе с террористами в районе населенного пункта Бехун. Позже в российском военном ведомстве сообщили, что наблюдательные посты турецкой армии в идлибской зоне фактически слились в одно целое с укрепрайонами боевиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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