2020-03-05T05:58:08+03:00
В мире

Круизный корабль у побережья Греции закрыли на карантин из-за коронавируса

Симптомы коронавируса у 11 пассажиров и 10 членов экипажа
Юлия САЛЬНИКОВА
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Больше всего на корабле пассажиров из СШАБольше всего на корабле пассажиров из СШАФото: REUTERS
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Еще один круизный корабль оказался закрыт на карантин из-за коронавируса. По данным The Sun, на борту находятся 2300 пассажиров. У одного из них подтверждено заболевание, еще 11 пассажиров и 10 членов экипажа находятся на контроле у медиков из-за симптомов, схожих с короавирусом. Людей на берег не выпускают пока идет проверка.

Круизный лайнер сейчас находится у берегов Греции. Путешествие началось 10 февраля в Сан-Франциско. К 21 февраля корабль достиг Мексики, после чего отправился на Гавайи. Больше половины пассажиров лайнера - граждане американского штата Калифорния, где с 5 марта объявлен режим ЧС из-за коронавируса. Порядка 36 человек - британцы.

Пассажирам о проблемах Grand Princess доложил капитан корабля. Путешественник с коронавирусом на тот момент уже покинул лайнер. О его диагнозе сообщили из Австрии, откуда мужчина родом. 28 февраля он сошел на берег и отправился в Италию, после чего вернулся в Австрию, где у него подтвердили коронавирус. Власти страны вычислили маршрут перемещения инфицированного, и, как того требуют правила, передали информацию на круизное судно. Когда пассажиры смогут сойти на берег, не известно.

Ранее коронавирус распространился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess - заражены были свыше 700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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