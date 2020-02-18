В Японии рассказали, когда пассажиры смогут покинуть задержанный на карантин круизный лайнер
Наконец-то стало известно, когда пассажиры задержанного на карантин круизного лайнера Diamond Princess смогут, наконец, оставить борт судна и спуститься на берег.
Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу на специальной пресс-конференции в Токио объявил, что людей с карантинного лайнера начнут отпускать с 19 февраля, но этот процесс растянется на пару дней и завершится, предположительно, 21-го. При этом глава японского Минздрава уточнил, что покинуть судно смогут только те, чьи анализы на коронавирус COVID-19 покажут отрицательный результат.
Като Кацунобу уточнил, что пробы взяли уже у всех, специалисты продолжают их обрабатывать, сообщает агентство Kyodo.
Напомним, как писал сайт kp.ru, круизное судно Diamond Princess стоит возле порта Йокогама с начала февраля, на его борту изначально находились около 3,7 тысячи человек из 50 разных стран. За это время японские медики выявили «китайский коронавирус» у 454 человек – 56 членов экипажа и 398 пассажиров. Ранее стало известно, что среди заразившихся оказалась одна наша соотечественница.
В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море
Карта распространения коронавируса
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Фешенебельный круизный лайнер Diamond Princess превратился в экспериментальную биологическую лабораторию. Власти Японии, спасатели и медики уже 12 дней наблюдают с берега за 3,5 тысячами пассажиров и членов экипажа, запертыми на «чумном корабле» на двухнедельный карантин. Каждый день японские врачи снимают с лайнера десятки заболевших новым коронавирусом (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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