Минтруд объяснил порядок оплаты больничных гражданам на карантине

6 Март 2020 2020-03-06T13:43:46+03:00

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Министерство труда и социальной защиты России не собирается менять основы системы страхования в рамках оплаты больничных листов попавших под карантин граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минтруде опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что в связи с распространением коронавируса планируется увеличить оплату больничных листов. Сейчас сотрудник получает равную оплату вне зависимости от того, заболел он или был помещен на карантин. Кроме того, отстранения от работы в связи с распространяем новой инфекции - это единичные случаи.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU