2020-03-09T12:23:40+03:00
В мире

Китайские эксперты назвали сроки окончания распространения коронавируса

Ожидается, что новые случаи заболевания COVID-19 будут фиксироваться в странах по меньшей мере до июня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новое коронавирусное заболевание перестанет распространяться по меру примерно в июне, но не раньше. Такой прогноз озвучил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань.

"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза [из КНР] к пресечению привозных случаев", - цитирует газета "Жэньминь жибао" эксперта.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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