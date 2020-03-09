Китайские эксперты назвали сроки окончания распространения коронавируса

9 Март 2020 2020-03-09T12:23:40+03:00

Ожидается, что новые случаи заболевания COVID-19 будут фиксироваться в странах по меньшей мере до июня

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Новое коронавирусное заболевание перестанет распространяться по меру примерно в июне, но не раньше. Такой прогноз озвучил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань.

"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза [из КНР] к пресечению привозных случаев", - цитирует газета "Жэньминь жибао" эксперта.

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ИСТОЧНИК KP.RU