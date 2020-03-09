Китайские эксперты назвали сроки окончания распространения коронавируса
Новое коронавирусное заболевание перестанет распространяться по меру примерно в июне, но не раньше. Такой прогноз озвучил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань.
"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза [из КНР] к пресечению привозных случаев", - цитирует газета "Жэньминь жибао" эксперта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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