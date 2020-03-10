Названы главные опасности для благополучия России от изменения климата
По оценкам ученых, только таяние мерзлоты нанесет экономике страны ущерб в 8,5% от ВВП
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Таяние вечной мерзлоты и засуха являются главными угрозами благополучию России. Такого мнения придерживается заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов.
"Таяние мерзлоты — действительно проблема, но на севере живет мало людей. Зато там экономический эффект значительный", - сказал специалист.
Он рассказал, что, по оценкам российских ученых, к 2050 году ущерб экономике страны от этого фактора составит около 8,5% от ВВП.
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ИСТОЧНИК KP.RU