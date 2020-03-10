2020-03-10T08:30:25+03:00
Общество

Названы главные опасности для благополучия России от изменения климата

По оценкам ученых, только таяние мерзлоты нанесет экономике страны ущерб в 8,5% от ВВП
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Таяние вечной мерзлоты и засуха являются главными угрозами благополучию России. Такого мнения придерживается заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов.

"Таяние мерзлоты — действительно проблема, но на севере живет мало людей. Зато там экономический эффект значительный", - сказал специалист.

Он рассказал, что, по оценкам российских ученых, к 2050 году ущерб экономике страны от этого фактора составит около 8,5% от ВВП.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курс доллара на 10 марта 2020: за одну банкноту предлагают 73 рубля
Курс евро на 10 марта 2020: валюта торгуется по 83 рубля
Россия отправит в Иран медицинские маски и халаты для борьбы с коронавирусом
Названы главные опасности для благополучия России от изменения климата
Войска спрячут от шпионов за аэрозольной пеленой
Минобороны заново сформирует «медицинский спецназ»
Депутат Нилов предложил пересмотреть порядок льготной очереди в детсады
Снижение цен на нефть выгодно лишь одной стране. И это не США
Названы самые экономически здоровые регионы России
Лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала распространения коронавируса посетил Ухань
Белый дом: Трамп не проходил тестирование на коронавирус - "у него прекрасное здоровье"
Интернет-мошенники крадут деньги в соцсетях по схеме "белый кролик"
Медведев считает, что поправки в Конституцию укрепят суверенитет России
Цена на нефть марки Brent выросла до 35,85 долларов