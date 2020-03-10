2020-03-10T08:34:15+03:00
Общество

Россия отправит в Иран медицинские маски и халаты для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщили в посольстве исламской республике в Москве
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Россия поставит Ирану маски для борьбы с коронавирусомРоссия поставит Ирану маски для борьбы с коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Иран получит от России партию медицинских масок и хирургических халатов для борьбы с коронавирусом. Эту информацию подтвердили в посольстве исламской республики в Москве.

Решение о помощи было принято 29 февраля . В ходе телефонного разговора с иранским лидером президент РФ заявил о готовности оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусной инфекцией. В настоящее время в стране подтверждено более 7 тысяч случаев заражения, 237 человек скончались.

Во всех провинциях введен строгий карантин, отменены пятничные проповеди в столице и священных шиитских городах. Более 70 тысяч заключенных были освобождены в Куме и Машхаде, чтобы избежать массового заражения.

— Будет оказана помощь. Речь идет о трехслойных медицинских масках для лица, вентиляторах, хирургических халатах и тестах на коронавирус, — сообщили «Известиям» в посольстве Ирана в Москве.

В дипведомстве отметили, что угроза коронавируса не влияет на политическое сотрудничество «астанинской тройки». Приглашение президента Ирана Хасана Рухани российскому и турецкому лидерам собраться в Тегеране для очередного саммита по-прежнему в силе. Но пока дата возможных переговоров не определена.

Китайский коронавирус в мире, последние новости на 10 марта 2020 года: фейки распространяются быстрее болезни. В Италии из-за роста числа заболевших был введен национальный карантин. Страна стала второй после Китая по числу зараженных коронавирусом. Заболевание стремительно расползлось по территории республики, в связи с чем в области Ломбардия и ряде северных провинций была введена "красная зона".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курс доллара на 10 марта 2020: за одну банкноту предлагают 73 рубля
Курс евро на 10 марта 2020: валюта торгуется по 83 рубля
Россия отправит в Иран медицинские маски и халаты для борьбы с коронавирусом
Названы главные опасности для благополучия России от изменения климата
Войска спрячут от шпионов за аэрозольной пеленой
Минобороны заново сформирует «медицинский спецназ»
Депутат Нилов предложил пересмотреть порядок льготной очереди в детсады
Снижение цен на нефть выгодно лишь одной стране. И это не США
Названы самые экономически здоровые регионы России
Лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала распространения коронавируса посетил Ухань
Белый дом: Трамп не проходил тестирование на коронавирус - "у него прекрасное здоровье"
Интернет-мошенники крадут деньги в соцсетях по схеме "белый кролик"
Медведев считает, что поправки в Конституцию укрепят суверенитет России
Цена на нефть марки Brent выросла до 35,85 долларов