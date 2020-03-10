Россия отправит в Иран медицинские маски и халаты для борьбы с коронавирусом

10 Март 2020 2020-03-10T08:34:15+03:00

Об этом сообщили в посольстве исламской республике в Москве

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Иран получит от России партию медицинских масок и хирургических халатов для борьбы с коронавирусом. Эту информацию подтвердили в посольстве исламской республики в Москве.

Решение о помощи было принято 29 февраля . В ходе телефонного разговора с иранским лидером президент РФ заявил о готовности оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусной инфекцией. В настоящее время в стране подтверждено более 7 тысяч случаев заражения, 237 человек скончались.

Во всех провинциях введен строгий карантин, отменены пятничные проповеди в столице и священных шиитских городах. Более 70 тысяч заключенных были освобождены в Куме и Машхаде, чтобы избежать массового заражения.

— Будет оказана помощь. Речь идет о трехслойных медицинских масках для лица, вентиляторах, хирургических халатах и тестах на коронавирус, — сообщили «Известиям» в посольстве Ирана в Москве.

В дипведомстве отметили, что угроза коронавируса не влияет на политическое сотрудничество «астанинской тройки». Приглашение президента Ирана Хасана Рухани российскому и турецкому лидерам собраться в Тегеране для очередного саммита по-прежнему в силе. Но пока дата возможных переговоров не определена.

Китайский коронавирус в мире, последние новости на 10 марта 2020 года: фейки распространяются быстрее болезни. В Италии из-за роста числа заболевших был введен национальный карантин. Страна стала второй после Китая по числу зараженных коронавирусом. Заболевание стремительно расползлось по территории республики, в связи с чем в области Ломбардия и ряде северных провинций была введена "красная зона".

ИСТОЧНИК KP.RU