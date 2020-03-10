ЦБ начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Центральный Банк России решил начать упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Регулятор начнет проводить операции во вторник, 10 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.
Необходимость принятия мер обусловлена стоимостью нефти и ее влиянием на апрельские операции Фонда национального благосостояния.
"Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ", - сообщается на сайте банке.
Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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