ЦБ начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

10 Март 2020 2020-03-10T09:45:56+03:00

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Центральный Банк России решил начать упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Регулятор начнет проводить операции во вторник, 10 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Необходимость принятия мер обусловлена стоимостью нефти и ее влиянием на апрельские операции Фонда национального благосостояния.

"Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ", - сообщается на сайте банке.

Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

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ИСТОЧНИК KP.RU