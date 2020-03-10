2020-03-10T14:23:07+03:00
Экономика

Курс евро на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

Курс евро на 11 марта 2020 составляет 81,86 рубля. Центробанк опубликовал официальные данные
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Центробанк выделил миллиарды долларов на спасение рубляЦентробанк выделил миллиарды долларов на спасение рубляФото: REUTERS
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Курс евро на 11 марта 2020 года составляет 81,86 рубля. Это на 6,02 рубля больше показателя, установленного в конце прошлой недели. Обновленные официальные данные были опубликованы пресс-службой Центрального банка России во вторник.

На сайте регулятора сообщается, что еще в субботу, 7 марта, курс евро составлял 75,8 рубля. Евро за эти три дня тоже сильно вырос в цене. Теперь его курс оценивается в 72,02 рубля.

Напомним, что иностранная валюта резко подорожала по отношению к российской после срыва саммита ОПЕК+. Страны не смогли договариваться по новым условиям сокращения добычи нефти, и Россия вышла из соглашения.

После этого "черное золото" сильно упало в цене. В след за сырьем рубль тоже сдал позиции. Сайт kp.ru писал, что ЦБ еще в понедельник начал принимать меры по стабилизации ситуации. В Фонде национального благосостояния России находятся 150 миллиардов долларов. Так что при необходимости страна несколько лет проживет на них, но эксперты считают, что Саудовская Аравия решит вернуться на стол переговоров раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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