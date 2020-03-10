Курс евро на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

10 Март 2020 2020-03-10T14:23:07+03:00

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Курс евро на 11 марта 2020 года составляет 81,86 рубля. Это на 6,02 рубля больше показателя, установленного в конце прошлой недели. Обновленные официальные данные были опубликованы пресс-службой Центрального банка России во вторник.

На сайте регулятора сообщается, что еще в субботу, 7 марта, курс евро составлял 75,8 рубля. Евро за эти три дня тоже сильно вырос в цене. Теперь его курс оценивается в 72,02 рубля.

Напомним, что иностранная валюта резко подорожала по отношению к российской после срыва саммита ОПЕК+. Страны не смогли договариваться по новым условиям сокращения добычи нефти, и Россия вышла из соглашения.

После этого "черное золото" сильно упало в цене. В след за сырьем рубль тоже сдал позиции. Сайт kp.ru писал, что ЦБ еще в понедельник начал принимать меры по стабилизации ситуации. В Фонде национального благосостояния России находятся 150 миллиардов долларов. Так что при необходимости страна несколько лет проживет на них, но эксперты считают, что Саудовская Аравия решит вернуться на стол переговоров раньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU