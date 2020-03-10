Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

10 Март 2020 2020-03-10T14:29:49+03:00

Официальные данные Центробанка говорят о том, что курс доллара на 11 марта 2020 года составляет 72,02 рубля

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Во вторник были опубликованы официальные данные Центрального Банка России по валютам. Курс доллара на 11 марта 2020 года составил 72,0208 рубля.

Это на 4,5 рубля больше, чем 7 марта - после этого регулятор ушел на длинные праздничные выходные. Тогда американская валюта продавалась по 67,5 рубля.

На сайте регулятора уточняется, что курс евро вырос даже значительнее "американца". Теперь он оценивается в 81,86 рубля, что на 6,02 рубля больше уровня конца прошлой недели.

Напомним, что российская валюта ослабела после понижения цен на нефть. Россия вышла из сделки ОПЕК+ из-за плохих условий. Саудовская Аравия отказалась идти на компромисс.

Сайт kp.ru писал, что, по мнению экспертов, внутренний рынок нашей страны защищен от колебаний курсов валют. Правительство приложит все силы для обеспечения стабильного снабжения россиян бензином и другими нефтепродуктами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU