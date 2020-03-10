Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции
Государственная дума во вторник, 10 марта, приняла целый блок поправок к законопроекту об изменениях в Конституцию России.
Перечень из десятков изменений рекомендовал профильный комитет по государственному строительству и законодательству. В нем предусматриваются ограничения по гражданству для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий и право бывших президентов на пожизненное сенаторство.
Вынесенная на отдельное голосование поправка об упоминании Бога в основном законе страны тоже принята. Как и положения о государствообразующем статусе русского народа, праве Конституционного суда на решение вопроса об исполнимости вердиктов международного арбитража и понятии брака как союза мужчины и женщины.
Сайт kp.ru писал, что ранее корреспондент "КП" Александр Гамов побеседовал с главой комитета Госдумы по законодательству Павлом Крашенинниковым на тему поправок в основной закон страны.
В Госдуме рассмотрят поправки в Конституцию и вопрос о досрочных выборах в парламент.
ИСТОЧНИК KP.RU