Российские пранкеры под видом Греты Тунберг разыграли принца Гарри

11 Март 2020 2020-03-11T04:18:06+03:00

Гарри рассказал о выходе из королевской семьи и о том, почему у Трампа "руки в крови"

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Пранкеры Вован и Лексус дважды поговорили с принцем Гарри по телефону, представившись экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом. Оба раза британец не заметил обмана и откровенно отвечал на вопросы "юной защитницы природы", которая на деле оказалась российскими шутниками средних лет.

При знакомстве принц разрешил "Грете" называть себя просто Гарри и честно сказал, когда собеседник попытался убедить в том, что внимательно следит за королевской жизнью, что быть принцем или выходить замуж за принца "в принципе не так уж здорово". Он объяснил - ему самому и жене приходится "сражаться" с нечестными СМИ, спекулирующими на теме Мегзит (так назвали выход принца и его супруги Меган Маркл из семьи и переезд в Северную Америку).

Решение покинуть Великобританию Гарри назвал правильным.

- Я думаю, что чертовски много людей по всему миру могут уважать нас за то, что мы ставим нашу семью на первое место,- приводит его слова The Sun. - Большую часть своей жизни я всегда был частью семьи и частью страны, которая боится бульварных СМИ, потому что у них так много власти и влияния, а не морали.

Он назвал свою жену Меган сильной женщиной за то, что не побоялась отстаивать то, во что они оба верят.

Принц обсудил с лже-Гретой Трампа. Гарри мечтал открыть собственный фонд по защите природы и поддерживает то, чем занимается Тунберг. Он выразил сомнения в желании президента США встречаться с Гретой и обсуждать вопросы экологии, потому что у американца "руки в крови". Тут он видимо имеет ввиду вопросы экологии, которые президент США намеренно игнорирует даже на международных саммитах.

- Есть ли у вас возможность встретиться с президентом Трампом или вариант с Борисом Джонсоном, я думаю, что всегда поддержу. Гораздо важнее вести открытый диалог и беседовать с этими людьми, чем нет,- сказал Гарри.

Когда запись разговора попала в Сеть, журналисты обратились за комментариями к представителям принца Гарри. Его пресс-секретарь ответила, что для него "совершенно нормально хотеть пообщаться с Гретой и поделиться мыслями об изменении климата".

ИСТОЧНИК KP.RU