2020-03-11T04:45:10+03:00
В мире

В Японии назвали сроки проведения Олимпиады в случае ее отмены в 2020 году

МОК оценивает риски проведения Олимпиады в связи с распространение коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Олимпиада должна пройти летом 2020 годаОлимпиада должна пройти летом 2020 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если Олимпиаду отменят в 2020 году, то ее предлагают отложить на 1-2 года. Об этом со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши сообщает Wall Street Journal.

Угроза срыва главных спортивных состязаний мира повисла после того, как коронавирус вышел за пределы Китая и стал распространяться по всему миру. В Японии по данным 10 марта заражены 511 человек, три человека погибли. Основная часть заболевших - пассажиры круизного лайнера "Бриллиантовая принцесса".

Официального решения МОК (Международный олимпийский комитет) по отмене или переносу соревнований нет. Но предложения, в том числе и от других стран звучат. До того, как коронавирус стал активно распространяться в Великобритании, власти Лондона выступали с инициативой перенесли Олимпиаду в этот город. Рассматривался вариант проведения игр без зрителей.

- Самым реалистичным вариантом будет отложить мероприятие на один или два года, -сказал Такахаши.

Откладывать Олимпиаду на меньший срок, по его мнению, не стоит, потому что тогда она может пересечься с другими крупными спортивными соревнованиями.

Специалисты МОК до конца мая должны определить, стоит ли отменять Олимпиаду из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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