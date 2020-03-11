ЦИК представил логотип голосования по поправкам в Конституцию

11 Март 2020 2020-03-11T13:40:20+03:00

Россияне должны будут высказать свое мнение по изменениям в основной закон 22 апреля 2020 года

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Центральная избирательная комиссия России представила логотип голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля 2020 года. Изображение было показано на совещании ведомства по организации мероприятия.

Также ЦИК озвучил слоган голосования: "Наша страна, наша Конституция, наше решение". Кроме того, были представлены брошюры с указанием того, где можно высказать свое мнение относительно поправок в основной закон страны, как сделать это по месту пребывания и др.

Брошюра с подробностями о голосованииФото: скриншот с видео

Трансляция заседания велась на сайте комиссии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763559" frameborder="0"></iframe> ЦИК принял проект порядка проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституции.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU