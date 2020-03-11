ЦИК представил логотип голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия России представила логотип голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля 2020 года. Изображение было показано на совещании ведомства по организации мероприятия.
Также ЦИК озвучил слоган голосования: "Наша страна, наша Конституция, наше решение". Кроме того, были представлены брошюры с указанием того, где можно высказать свое мнение относительно поправок в основной закон страны, как сделать это по месту пребывания и др.
Брошюра с подробностями о голосованииФото: скриншот с видео
Трансляция заседания велась на сайте комиссии.
ЦИК принял проект порядка проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституции.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU