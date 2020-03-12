2020-03-12T00:48:44+03:00
В мире

В Турции предложили перенести отложить начало туристического сезона из-за коронавируса

10 марта в Турции впервые диагностирован коронавирус у путешественника, который недавно вернулся из Европы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сокращение числа туристов в Турции назвали неизбежнымСокращение числа туристов в Турции назвали неизбежнымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Турции предлагают перенести начало туристического сезона на месяц из-за коронавируса. Первый случай заболевания подтвержден в Турции 10 марта. Пациент заразился во время путешествия по Европе. Он проходит лечение в отдельном боксе, а все контактировавшие с ним лица взяты медиками на контроль. Но власти сообщили, что завоз инфекции в Турцию был ожидаем, учитывая, что уже 114 стран подтвердили случаи заражения.

- Когда происходит активное распространение коронавируса, разумно перенести на конец апреля поступающие из-за границы запросы туроператоров, — сказал министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой в эфире телеканала NTV.

Он посоветовал не только отложить с марта на апрель начало туристического сезона, но и сократить турпоток. Власти назвали сокращение числа туристов "неизбежным" и пообещали поддержать компании туристической отрасли.

С 11 марта коронавирус решением ВОЗ назван пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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