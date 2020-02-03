«Королева спорта в коме»: что творится в российской легкой атлетике

Министерство спорта лишило Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) аккредитации. Что это значит? Если раньше российские атлеты были вне закона во всем мире и выступали под нейтральным флагом, то теперь они, получается, вне закона в собственной стране. Спортсмены пишут панические письма о помощи. Чиновников выгоняют с постов. Но что на самом деле происходит в ЛА? И возможно ли ее спасти к Олимпиаде-2020?

Почему легкая атлетика — спорт государственного значения

Удивительно, что спасением легкой атлетики на государственном уровне занялись только сейчас. Это стратегически важный вид спорта с точки зрения итогов Олимпиад.

Смотрите сами:

- на ОИ-2004 Россия в этом виде завоевала 19 медалей (6 золотых — 7 серебряных — 6 бронзовых),

- на ОИ-2008 у России 18 медалей (6-5-7)

- на ОИ-2012 у России были примерно такие же результаты, но часть побед отобрали в результате допинговых скандалов и осталось 8 медалей (3-3-2).

- на ОИ-2016 Россия в легкой атлетике была представлена одной спортсменкой — Дарьей Клишиной. Медалей — 0 (0-0-0)

- на ОИ-2020 если и допустят российских легкоатлетов, то только под нейтральным флагом. Это значит, что если мы 20 лет назад могли биться за победу в общем медальном зачете Олимпийских игр, 10 лет назад твердо были в тройке, то без легкой атлетики мы можем мечтать только о четвертом месте, за которое придется сражаться изо всех сил.

США не догнать в любом случае, с Великобританией и Китаем без легкой атлетики сражаться невозможно. Нам бы в Токио-2020 не оказаться ниже Германии и не показать худший результат за всю историю советского и российского спорта.

А то, что с 2015 года на гибнущую в катастрофе российскую легкую атлетику не обращали внимания, - это в чем-то государственное преступление.

Почему все наконец зашевелились?

ВФЛА в 2019 году не просто пробила дно. Она в нем вырыла себе могилу, улеглась, сложила руки и собралась помереть окончательно. Для начала заполыхало «дело Лысенко». Прыгун в высоту Данил Лысенко пропустил несколько допинг-тестов, и в оправдание принес поддельную медицинскую справку, что типа болел. Лысенко моментально раскусили, на него надавили, он раскололся и оказалось, что паленые справки ему помогали делать в ВФЛА. Занавес…

А тут еще РУСАДА сообщила, что на сборах сборной России по спортивной ходьбе обнаружила тренера Виктора Чегина. Как бы объяснить, кто это… Виктор Чегин в глазах Международной федерации легкой атлетики (WA) — главный допинговый злодей в России. Многие его воспитанники пойманы на допинге, а сам тренер еще в 2016-м пожизненно изгнан из спорта. Спортсмены сейчас должны шарахается от него как от чумного: увидит если кто рядом с Чегиным, жди неприятностей. А тут оказывается что «Мистер Допинг» работает со сборной России...

Тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин на соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км на ХХХ летних Олимпийских играх. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

У WA и ее Антикоррупционного легкоатлетического органа (AIU) появилось полное моральное право пристрелить российскую легкую атлетику. Они уже навели прицел и готовы были нажать курок. Но в России проснулись и постарались сыграть на опережение.

Спортсмены грозят исками

Давайте представим себе невозможное — российских легкоатлетов допускают до Олимпиады-2020. Сколько они медалей могут взять в Токио? Два-три «золота», столько же «серебра» и «бронзы». И те кто это могут сделать — Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков — организовали что-то типа профсоюза в свою защиту. Видимо, главной его целью было поднять шум. И это удалось.

Чемпионка мира Мария Ласцикене грозила многомиллионным иском к ВФЛА и ее чиновникам из-за которых федерация могла быть уничтожена. Еще одна чемпионка мира Анжелика Сидорова эмоционально писала: «Сколько еще мы будем молчать? Просто посмотрите, что они делают и как они распоряжаются нашими карьерами»…

А каждый из атлетов понимал, что сейчас решается, будет ли у них вообще хоть один шанс попасть на Олимпиаду в своей жизни.

Первое дело министра Матыцина

Шум поднялся такой, что его уже невозможно было игнорировать. А для нового министра спорта Олега Матыцина дело ВФЛА превратилось в главный индикатор: как он себя поведет в нем, такой политики и стоит ждать от российского спорта. Матыцин круто развернулся лицом к спортсменам и нанес мощнейший удар по федерации. ВФЛА лишена аккредитации Минспорта. Но если бы это не сделало министерство, российскую федерацию легкой атлетике бы «забанили» во всем мире.

Министр спорта РФ Олег Матыцин. Фото Александр Щербак/ТАСС

От министерства последовали разъяснения: они готовы сотрудничать World Athletics и с AIU. Это значит шах и мат прежнему руководству ВФЛА. И возможно это будет означать определенный тренд в решении проблем с ВАДА.

Что дальше: выборы 28 февраля

После столь резкой реакции в российской легкой атлетике некое замешательство. Все ждут 28 февраля – на этот день назначены выборы нового президента ВФЛА. Стороны замерли, и ожидают кровавую схватку. Старое руководство федерации, кажется, не спешит выкидывать белый флаг. Ее позиция даже находит в определенных кругах понимание: идти до конца, ни в чем ни каяться и не виниться, а в конфликте с Международной федерацией продолжать разговор в суде. Но в этом случае, кажется, российские спортсмены остаются в заложниках – выступать им не дадут.

Если к руководству ВФЛА придут новые лица, то ожидается курс на сближение с международными органами. Это позиция в том числе и ведущих атлетов.

А пока кандидатами на пост главы ВФЛА стали глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, Михаил Бутов, занимавший пост генерального секретаря ВФЛА с 2008 по 2016 год. А так же член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Евгений Юрченко. Экс-гендиректор «Связьинвеста» и председатель совета директоров «Ростелекома», бывший вице-губернатор Воронежской области, — новый человек в легкой атлетике. Но именно его и называют сейчас главным кандидатом от власти.

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