Подготовку волонтёров к Олимпиаде пришлось отложить из-за коронавируса

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:31:52+03:00

Несколько тысяч человек не успели пройти необходимые тренинги

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Организационный комитет "Токио-2020" отложил часть массовых мероприятий, направленных на подготовку волонтеров к летним Олимпийским играм, из-за распространения коронавируса.

Согласно данным пресс-службы ОК, большая часть волонтеров, а это около 80 тысяч человек, уже прошла обучение. Тренинги осталось посетить лишь 2,7 тысячи добровольцам. Они должны были приступить к подготовке в субботу, 22 февраля, но из-за профилактики инфекционного заболевания все публичные мероприятия было решено отложить.

Ожидается, что оставшиеся 14 тренингов проведут в мае или еще позднее, передает ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU