Парламенты всех регионов России поддержали закон о поправках к Конституции

13 Март 2020 2020-03-13T11:31:44+03:00

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Все региональные парламенты России поддержали закон о внесении изменений в Конституцию России. Об этом свидетельствуют итоги голосования, которые стали известны в пятницу, 13 марта.

Минимум, позволяющий направить закон на рассмотрение в Конституционный суд РФ, был достигнут еще 12 марта. Из 85 регионов в пользу документа должны были высказаться хотя бы 57, но в итоге никто из парламентов не проголосовал против.

Последними свое мнение озвучили депутаты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы и Адыгеи.

"То, что высшие должностные лица будут назначаться не только президентом, но и депутатами, сделает более сбалансированной законодательную и исполнительную власть, повысит эффективность их взаимодействия", - цитирует ТАСС заместителя председателя парламента Адыгеи Аскера Савву.

Сайт kp.ru писал, что остальные россияне тоже смогут проголосовать по поправкам 22 апреля. Слоган мероприятия: "Наша страна, наша Конституция, наше решение".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765747" frameborder="0"></iframe> Госдума приняла закон о поправках в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU