Парламенты всех регионов России поддержали закон о поправках к Конституции
Все региональные парламенты России поддержали закон о внесении изменений в Конституцию России. Об этом свидетельствуют итоги голосования, которые стали известны в пятницу, 13 марта.
Минимум, позволяющий направить закон на рассмотрение в Конституционный суд РФ, был достигнут еще 12 марта. Из 85 регионов в пользу документа должны были высказаться хотя бы 57, но в итоге никто из парламентов не проголосовал против.
Последними свое мнение озвучили депутаты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы и Адыгеи.
"То, что высшие должностные лица будут назначаться не только президентом, но и депутатами, сделает более сбалансированной законодательную и исполнительную власть, повысит эффективность их взаимодействия", - цитирует ТАСС заместителя председателя парламента Адыгеи Аскера Савву.
Сайт kp.ru писал, что остальные россияне тоже смогут проголосовать по поправкам 22 апреля. Слоган мероприятия: "Наша страна, наша Конституция, наше решение".
Госдума приняла закон о поправках в Конституцию.
ИСТОЧНИК KP.RU