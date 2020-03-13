Коронавирус в Италии: за сутки от заболевания умерли 250 человек
В Италии зафиксировано 17,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки количество заболевших выросло почти на 2,5 тысячи.
Жертвами заболевания стали еще 250 человек. Всего от заболевания в стране погибли 1 266 человека. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
«Начинаем с выздоровевших: за сегодня 181 случай, их число достигло 1439. Также мы зафиксировали 250 смертельных случав», - сообщил он.
Напомним, 12 марта количество заболевших выросло почти на 3 тысячи, а жертвами заболевания стали еще 188 человек.
Сайт kp.ru писал, что гендиректор ВОЗ Тедроса Гебреисуса назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса и для примера он привел количество смертей в Италии.
Италия принадлежит первое место в мире по смертности от коронавируса. В стране погибает почти каждый 20-й зараженный. Второе место по смертности от COVID-19 занимает Китай, где погибло 3,83% заболевших. За ним идет Иран, где от коронавируса погибает 2,96%.
Очередь в римский супермаркет - итальянцы запасались продуктами перед карантином.
ИСТОЧНИК KP.RU
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