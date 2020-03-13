13 Март 2020 2020-03-13T22:24:54+03:00

Коронавирус в Италии: за сутки от заболевания умерли 250 человек Фото: REUTERS

Общее число случаев заражения в стране выросло почти на 2,5 тысячи

Изменить размер текста: A A

В Италии зафиксировано 17,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки количество заболевших выросло почти на 2,5 тысячи.

Жертвами заболевания стали еще 250 человек. Всего от заболевания в стране погибли 1 266 человека. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Начинаем с выздоровевших: за сегодня 181 случай, их число достигло 1439. Также мы зафиксировали 250 смертельных случав», - сообщил он.

Напомним, 12 марта количество заболевших выросло почти на 3 тысячи, а жертвами заболевания стали еще 188 человек.

Сайт kp.ru писал, что гендиректор ВОЗ Тедроса Гебреисуса назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса и для примера он привел количество смертей в Италии.

Италия принадлежит первое место в мире по смертности от коронавируса. В стране погибает почти каждый 20-й зараженный. Второе место по смертности от COVID-19 занимает Китай, где погибло 3,83% заболевших. За ним идет Иран, где от коронавируса погибает 2,96%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765580" frameborder="0"></iframe> Очередь в римский супермаркет - итальянцы запасались продуктами перед карантином.

ИСТОЧНИК KP.RU