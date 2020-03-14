2020-03-14T15:30:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Украина собирается эвакуировать своих граждан из Италии

На внеочередном заседании министры обсудили процедуру вывоза украинских граждан [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Украина собирается эвакуировать своих граждан из ИталииУкраина собирается эвакуировать своих граждан из ИталииФото: REUTERS
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Правительство Украины поручило Министерству инфраструктуры совместно с МИД, МВД и Минздравом обеспечить неотложную эвакуацию украинских граждан из зоны вспышки коронавируса COVID-19 Италии.

Решение было принято на внеочередном заседании кабмина.

«В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию», - говорится в сообщении правительства.

Сайт kp.ru писал, что с воскресенья, 17 марта, Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение, а также закрывает границу для иностранных граждан. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к согражданам сообщил, что все украинцы, которые хотят попасть домой раньше апреля, должны успеть вернуться из заграницы в течение ближайших трех суток.

Напомним, ранее ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса. И в пример организация привела Италию, где по последним данным зарегистрировано более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом

Сотни итальянцев участвуют в общенациональном флешмобе против коронавируса.Итальянцы, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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