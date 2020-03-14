Украина собирается эвакуировать своих граждан из Италии
Правительство Украины поручило Министерству инфраструктуры совместно с МИД, МВД и Минздравом обеспечить неотложную эвакуацию украинских граждан из зоны вспышки коронавируса COVID-19 Италии.
Решение было принято на внеочередном заседании кабмина.
«В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию», - говорится в сообщении правительства.
Сайт kp.ru писал, что с воскресенья, 17 марта, Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение, а также закрывает границу для иностранных граждан. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к согражданам сообщил, что все украинцы, которые хотят попасть домой раньше апреля, должны успеть вернуться из заграницы в течение ближайших трех суток.
Напомним, ранее ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса. И в пример организация привела Италию, где по последним данным зарегистрировано более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом
Сотни итальянцев участвуют в общенациональном флешмобе против коронавируса.Итальянцы, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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