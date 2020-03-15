Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа

15 Март 2020 2020-03-15T08:25:55+03:00

Заболевание COVID-19 распространяется немного медленнее, но чаще приводит к тяжелым последствиям

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Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями и имеют схожую симптоматику.

Они могут протекать без выраженных признаков заражения, а в некоторых случаях даже приводить к смерти. Оба передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через фомиты. Но есть важные различия.

Согласно данным Роспотребнадзора, скорость передачи гриппа гораздо выше. чем в случае с коронавирусом. Также COVID-19 имеет более длинный средний инкубационный период и серийный интервал - время между случаями заражения. Доли тяжелых и критических случаев в случае с новым типом коронавируса выше.

"Смертность от COVID-19, по-видимому, выше, чем от гриппа, особенно от сезонного. Хотя для полного понимания истинных масштабов смертности от COVID-19 потребуется некоторое время", - сообщается на сайте ведомства.

Сайт kp.ru писал, что на данный момент в России насчитывается 59 случаев заражения коронавирусом. Принимаются меры по недопущению распространения заболевания. Гражданам достаточно соблюдать профилактику, не выезжать из страны без крайней необходимости и соблюдать другие рекомендации властей.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU