Нидерландские ученые приблизились к созданию вакцины от коронавируса

15 Март 2020 2020-03-15T08:42:40+03:00

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Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили антитело, которое блокирует коронавирус Covid-19. Это первое подобное открытие. Есть большая вероятность, что именно на его основе будет создано лекарство.

По словам профессора клеточной биологии Франка Гросвельда, антитело еще предстоит испытать на людях, а это может занять несколько месяцев. Также исследование должны одобрить другие ученые.

Однако сотрудники нидерландского университета уже пытаются найти фармацевтическую компанию, которая смогла бы начать крупномасштабное производство вакцины.

"Если вы, как пациент, приняли бы эти антитела, то вполне вероятно, что инфекция отступила бы", - говорится в статье на сайте издания NOS.

Однако главное их назначение - профилактика. Антитела предотвращают заражение вирусом. На разработку вакцины уйдет примерно два года.

К слову, ранее в Роспотребнадзоре объяснили, чем коронавирус отличается от обычного гриппа. Сайт kp.ru писал, что заразиться Covid-19 сложнее, но вот смертность у него выше.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU